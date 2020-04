A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco. Tre invece le persone guarite. Tutti i tamponi, 30, effettuati nelle ultime ore hanno dato esito negativo.

Restano così 52 le persone positive al Covid-19: 13 ricoverate in ospedale, 39 in isolamento. Fermi a 13 i decessi, le guarigioni salgono a 14.

“Non siamo fuori dall'emergenza - dichiara il sindaco Giovanni Palomba -. Vorrei che questo dato fosse chiaro e trasparente ai cittadini torresi. Soprattutto, vorrei chiarire che senza l’impegno e la collaborazione di tutti non usciremo da questa emergenza epidemiologica, in tempi brevi. Le attività di controllo non risolvono i problemi. Occorre responsabilità e senso civico di ciascuno. In più occasioni ho ribadito la necessità che tutti facciano la loro parte. Solo così riusciremo realmente a contrastare la reale diffusione del contagio. Ora non possiamo permetterci di sbagliare. Uniti ce la faremo”.