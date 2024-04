A cura della Redazione

Primo raduno Lancia Delta integrale e secondo Incontro rosso corallo: sono i due appuntamenti automobilistici in programma a Torre del Greco rispettivamente il 25 e il 28 aprile, grazie all’organizzazione dell’associazione La Mitica Rossa e della Scuderia Ferrari club di Torre del Greco.

Si inizia il giorno della festa della liberazione, giovedì 25 aprile, con i proprietari delle auto partecipanti si raduneranno alle 9 all’uscita del casello autostradale di Torre del Greco. Dopo una visita privata, le vetture si dirigeranno presso la villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, dove è prevista una sosta a cui farà seguito un giro per alcune strade cittadine: via Vittorio Veneto, Circumvallazione, Nazionale, viale Europa, Litoranea, Alcide De Gasperi, viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, piazza Palomba, via Piscopia, via Roma e ancora via Vittorio Veneto (dove le auto verranno parcheggiate).

Domenica 28 aprile l’allineamento delle vetture è programmato alle 9.30, sempre nella zona posta a ridosso del casello, prima della partenza prima per percorrere via De Nicola, Circumvallazione e via Cesare Battisti, per poi riprendere la marcia e transitare tra via Nazionale, viale Europa, Litoranea, via De Gasperi, viale Dalla Chiesa, piazza Palomba, via Roma, via Veneto, Circumvallazione e via Cesare Battisti.

L’evento, coordinato dal presidente Francesco Nappo, con il supporto di Giuseppe Speranza, gode del patrocinio del Comune di Torre del Greco. La cittadinanza è invitata ad intervenire.