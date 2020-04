A cura della Redazione

Una triste Pasqua a Torre del Greco. Si registrano altre due persone - di 78 e 80 anni - decedute a causa del coronavirus. Nessun nuovo contagio, invece, è stato segnalato.

Sono 44 i soggetti attualmente positivi, di cui 18 ospedalizzati e 26 in isolamento domiciliare. I guariti sono 26, sale a 17 il numero dei decessi.

“Voglio rinnovare – ​ le parole del sindaco,Giovanni Palomba – il mio personale augurio a tutte le famiglie e a tutti i cittadini di buona Pasqua. Un giorno diverso da quello che, sicuramente, avremmo voluto vivere ma non per questo meno intenso negli affetti. Un doveroso ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il capillare lavoro che hanno svolto, in questo particolare giorno di festa, e un sincero ringraziamento a tutti i torresi per la collaborazione dimostrata. Oggi abbiamo dato una bella immagine di comunità, unita e coesa. Una raccomandazione è d’obbligo per la giornata di domani. Non è consentito spostarsi, né scendere sulle spiagge, né andare nelle pinete. Ci saranno posti di blocco e controlli serrati sull’intero territorio. Sono giornate particolari. Cerchiamo di trascorrerle a casa in serenità e tranquillità con le nostre famiglie. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.