A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Un'altra persona guarita, la 53esima. Sette i tamponi esaminati nella giornata del 25 aprile.

Sono 18 i soggetti attualmente positivi, 20 i decessi.

Nel frattempo, continua l’attività di una delle Associazioni di Volontariato a supporto del Centro operativo Comunale che ha recapitato, presso i propri domicili, agli alunni dell’Istituto ”G. B. Angioletti” i tablet per consentire la partecipazione dei ragazzi alle attività di didattica online.

“Una giornata tranquilla - commenta il sindaco Giovanni Palomba -. Sono stato costantemente in contatto ​ e in aggiornamento con le Forze dell’Ordine, dispiegate sull’intero territorio comunale, per ricevere informazioni sul rispetto dei dispositivi di obbligo delle misure di contenimento e contrasto previste per la giornata odierna. Ringrazio tutti i cittadini torresi per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrate. Il mio pensiero, in questo settantacinquesimo anniversario della Festa della Liberazione, vorrei rivolgerlo alle vittime della seconda guerra mondiale e a quelli di tutte le guerre, per invitare ​ i giovani a riflettere e a non dimenticare mai che i conflitti sono la negazione di ogni diritto e l’aberrazione di ogni sentimento di civiltà. Continuiamo, tutti, a resistere. Uniti ce la faremo”.