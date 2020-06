A cura della Redazione

Tragico incidente stradale a Torre del Greco, muore una ragazza di 23 anni.

L'episodio si è verificato ieri sera in via Giovanni XXIII, zona via del Monte. La giovane era in sella ad uno scooter guidato da un amico quando, forse anche per colpa dell'asfalto bagnato dalla pioggia, la moto si è rovesciata sbalzando sul selciato i due passeggeri.

Purtroppo per la giovane donna non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento del personale sanitario di un'ambulanza del 118 accorsa sul posto. Ferite lievi, invece, per il conducente dell'automezzo.

Sulla dinamica dell'episodio, indagano i carabinieri della locale Stazione di Torre del Greco.