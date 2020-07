A cura della Redazione

Spaccio di droga in penisola sorrentina, arrestato un 33enne di Torre del Greco.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento lo hanno colto in flagranza di reato. I militari hanno fermato L’uomo - Incensurato - a Meta, da solo, alla guida della sua utilitaria. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. Addosso aveva alcune dosi di cocaina pronte per essere vendute ma il 33enne era sempre più agitato. A quel punto si è deciso di estendere la perquisizione anche a casa sua e lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato altra cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi: 10 i grammi in totale trovati ed alcune centinaia di euro in contanti.

Il 33enne è finito in manette e - su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Torre Annunziata - sarà giudicato con rito direttissimo.