A cura della Redazione

Altri 5 contagi da coronavirus a Torre del Greco che riguardano giovani rientrati dalle vacanze in località turistiche italiane.

Hanno tra i 20 e i 30 anni, sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Per loro l'esito dei tamponi è stato positivo. In totale, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 30 test, 5 dei quali - per l'appunto - hanno confermato il contagio.

Sono dunque 15 gli attuali positivi nella città corallina, tutti in quarantena presso le loro abitazioni; sale a 111 il totale dei contagiati: 76 guariti, 20 deceduti e 15 in isolamento.