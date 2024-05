A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco dona 200 libri alla comunità. Con l'iniziativa dal nome “un libro al buio”, l'ente è sbarcato al Mercatorre, la Fiera Mercato cittadina organizzata da Stecca, con una donazione di letture, di diversi generi, avvolte in carta da giornale e messe a disposizione di chiunque ne volesse usufruire.

Dalle 17,00 alle 22,00 della giornata di domenica 5 maggio, il Forum ha accolto al proprio stand giovani e adulti, amanti dei libri, e non, in un unico contenitore sociale con l'obiettivo di favorire la lettura in modo creativo, con il complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli da sfondo.

Il successo dell'iniziativa è certificato dai numeri. Nel corso della giornata, i giovani consiglieri del Forum, che avevano inizialmente esposto circa 80 libri, si sono messi all'opera rifornendo nuovamente lo stand e incartando nuovi testi.

Presente, oltre allo stand dei libri al buio, anche un banchetto informativo sulle elezioni europee in programma, in Italia, i giorni 8 e 9 giugno. I cittadini di Torre del Greco hanno potuto informarsi sulle prossime votazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo attraverso gli opuscoli messi a disposizione dal Forum dei Giovani. Prevista anche la possibilità, per i partecipanti, di sottoporsi a un quiz informativo sulla prossima chiamata al voto. “Un libro al buio è nato dalla necessità di legare cultura e socializzazione. Abbiamo superato le nostre aspettative. Questa è la testimonianza di come la buona politica può produrre risultati importanti” - sottolinea l'ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.

Ma c'è un aspetto che più di tutti è emerso: “Il contributo più importante è quello umano: giovani e adulti, fasce di età diverse si sono unite attorno alla cultura. Questa è la dimostrazione che si può costruire con e per i giovani” - spiega il presidente Alfredo Izzo.