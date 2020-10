A cura della Redazione

Altri 31 casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco, 2 le persone ricoverate in ospedale, così come un'altra trasferita in una struttura sanitaria dall'isolamento domiciliare, 29 sono asintomatiche. Processati 230 tamponi. Si registrano 3 guariti.

Il totale dei casi sale così a 480: 161 in quarantena, 21 i deceduti, 298 gli attuali positivi, di cui 7 ospedalizzati.