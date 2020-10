A cura della Redazione

E’ nato un Coordinamento tra le attività produttive alla Stecca, per dar concretezza e rappresentatività a progettualità e proposte condivise tra le forze economiche di Torre del Greco.

Il gruppo, riunitosi presso l’incubatore di imprese di Torre del Greco, condivide l’idea di formalizzare un impegno a lavorare in maniera coordinata su progettualità da condividere con gli interlocutori istituzionali.

Il punto di partenza sono i dati allarmanti sugli andamenti economici generati dalla crisi sanitaria e le conseguenze generate dagli ultimi dispositivi normativi e la comunicazione mediatica sul fenomeno emergenziale. Appare evidente che, alla luce di ciò che sta accadendo, gli organismi istituzionali devono assolutamente tenere presente le difficoltà economiche che vivono le categorie produttive. Motivo per il quale diventa necessario un confronto con sindaci, Città Metropolitana e Regione per discutere delle misure da prendere per salvaguardare economia locale e posti di lavoro.

Tra i componenti, associazioni di categoria in rappresenta dei settori artigianali, commercio, ristorazione, turismo, servizi, tra cui Ascom, Consorzio Costa del Vesuvio, Assocoral, Associazione Sviluppo Area Porto, Confesercenti, ConfimpreseItalia della provincia di Napoli, singoli imprenditori e portatori di interesse, tra cui associazione fondiaria Oasi Vesuvio.

Il gruppo sta elaborando una serie di documento condivisi che saranno indirizzati per le relative competenze ai diversi interlocutori istituzionali. In questa ottica è nata la lettera inviata al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, per chiedere l’istituzione di un tavolo e una serie di misure concrete per aiutare gli operatori economici locali.