A cura della Redazione

Sfiorata la tragedia in via Cupa San Pietro a Torre del Greco.

Ieri sera, intorno alle ore 22, un furgone bianco parcheggiato sotto un edificio di 5 piani, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Le fiamme stavano per propagarsi alle auto in sosta nelle vicinanze, ma il pronto intervento dei loro proprietari, che provvedevano - pur con qualche rischio - a rimuoverle, evitava che si innescasse una reazione a catena.

Un grosso spavento c'è stato quando sono scoppiati i quattro pneumatici del furgone. Si è temuto che da un momento all'altro potesse esplodere il serbatoio del carburante. Per fortuna sul posto si portavano immediatamente i vigili del fuoco che provvedevano a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area.