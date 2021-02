A cura della Redazione

I locali al piano terra dell'ex Orfanotrofio della SS. Trinità sono stati aseegnati all'ASL Na3 Sud per l'attivazione del Punto di Vaccinazione anti Covid-19 Territoriale per la città.

A deciderlo la giunta presieduta dal sindaco Giovanni Palomba.

Nello specifico, secondo quanto disposto dal corpo della delibera, il Comune dà in concessione - per 8 mesi - i locali con annessa area parcheggio esterna, accessibile da Via Circumvallazione, mentre l'Azienda Sanitaria Locale provvederà agli opportuni interventi di carattere provvisorio e non strutturale, necessari al fine di rendere gli ambienti idonei alla destinazione.

"Torre del Greco è pronta - le parole del sindaco Palomba - ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultraottantenni. Dopo l'avvio della campagna vaccinale al personale scolastico docente e non docente presso l'Istituto G. Leopardi, plesso G. Paolo II, l'ASL provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione vaccinale in modo che si potrà partire anche con il resto della popolazione, con una postazione facilmente raggiungibile ed efficiente prontamente messa a disposizione della città".

Intanto, sul versante epidemiologico, nella giornata di giovedì 18 febbraio sono stati registrati altri 51 contagi, 78 invece i guariti. Purtroppo c'è stata anche la vittima numero 100. Gli attuali positivi superano le 700 unità.