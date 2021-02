A cura della Redazione

Proroga della didattica a distanza per gli studenti delle scuole di Torre del Greco. Il sindaco Giovanni Palomba ha firmato l'ordinanza (clicca qui) che estende fino a lunedì 1 marzo il divieto di svolgere lezioni in presenza, in tutti gli istituti di ogni ordine e grado - pubblici e privati, inclusi i servizi educativi per l'infanzia - del territorio cittadino.

Una decisione adottata in ragione dell'evoluzione della curva epidemiologica di contagi da covid 19.

Restano, tuttavia, consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgime to in presenza è consentito previa valutazione dell'Istitito scolastico di riferimento.

"Cerchiamo di assicurare - le parole del sindaco Palomba - in ogni modo possibile, la sicurezza dei nostri ragazzi e la tranquillità delle loro famiglie. Il momento che stiamo vivendo è certamente complesso, ma stiamo lavorando quotidianamente, sulla base di dati in continuo aggiornamento".

Negli ultimi due giorni - sabato e domenica - i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 29, a fronte di 16 guariti.