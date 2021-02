A cura della Redazione

Arrestato 44enne accusato di estorsione nei confronti di una titolare di un noto negozio commerciale di Torre del Greco.

Questa mattina gli agenti di Polizia del Commissariato di Torre del Greco, in esecuzione di due ordinanze cautelari in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di F.F. di Torre del Greco, in quanto gravemente indiziato dei estorsione aggravata ai danni della titolare di un esercizio commerciale di Torre del Greco e di maltrattamenti ai danni della sua ex compagna.

Le indagini hanno consentito di accertare che il 44enne da circa un anno avanzava richieste di denaro nei confronti della donna, minacciandola in più occasioni e presentandosi presso il suo esercizio.

Le somme di denaro variavano dai 50 ai 200 euro a settimana, inoltre l’uomo prelevava con cadenza quotidiana prodotti presso l’attività commerciale senza pagare.

Nel corso delle indagini è emerso che F.F. aveva assunto comportamenti vessatori e violenti di particolare gravità anche ai danni della compagna, in presenza di figli minori della donna.