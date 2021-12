A cura della Redazione

Dispositivi di traffico per i giorni 24 e 31 dicembre a Torre del Greco. Con apposita ordinanza, il dirigente del settore Polizia Locale, Salvatore Visone, ha disposto il divieto di sosta con rimozione coatta, nel giorno della vigilia di Natale, in via Roma, corso V. Emanuele - tratto compreso tra intersezione con via Circumvallazione e via Colamarino -, via Colamarino e via Salvator Noto, dalle ore 9 alle 18. Stesso provvedimento per il 31 dicembre.

In entrambe le giornate, inoltre, non sarà possibile circolare con i veicoli dalle opre 11 alle 18.

"Si tratta di un provvedimento - spiega l'assessora Cinzia Mirabella - teso a consentire un flusso pedonale scorrevole, senza ffollamento e intasamento dei marciapiedi e, soprattutto, volto a far rispettare le norme anti-contagio relative al coronavorus. Si potranno evitare cos situazioni rischiose per la salute pubblica".