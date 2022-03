A cura della Redazione

Violenza domestica a Torre del Greco. Un 35enne corallino è stato arrestato dai carabinieri della locale Sezione Radiomobile, accusato di maltrattamenti e lesioni. Vittima la compagna dell'uomo, con la quale conviveva saltuariamente.

L'indagato si è presentato ubriaco nell'appartamento in cui c'era la donna con il figlio di 7 anni. Ha distrutto il balcone in legno e poi le ha lanciato una stufa elettrica contro. Tutto questo dinanzi al bambino che ha assistito alla scena terrorizzato.

Approfittando di un attimo di distrazione del 35enne, la vittima ha telefonato il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri. E’ così che l’uomo è stato arrestato a ristretto in camera di sicurezza. Poco dopo è stato portato in carcere.

La donna è stata accompagnata in ospedale, per lei una prognosi di 3 giorni per le lesioni riportate.