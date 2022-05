A cura della Redazione

Colpita con una mazza dall'ex marito, arrestato l'uomo.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco sono intervenuti in I Vico Trotti Supportico per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito una donna urlare ed un uomo, trattenuto da alcune persone, che stava brandendo una mazza e, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga.

In quei frangenti, la donna ha raccontato che, mentre stava rientrando a casa, come già avvenuto in precedenti occasioni, il suo ex marito l’aveva aggredita con una mazza colpendola alle gambe. Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato l’uomo in via Beneduce identificandolo per un 48enne corallino, già sottoposto, tra l'altro, agli arresti domiciliari per atti persecutori.

È stato nuovamente arrestato per atti persecutori ed evasione.