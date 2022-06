A cura della Redazione

Da Torre del Greco fino in Lussembrugo, il viaggio in bici di Salvatore Esposito. Una iniziativa di solidarietà a favore della onlus Famiglia d'Africa, che lo vedrà pedalare per circa 15 giorni.

E' partito stamattina il biker corallino assieme alla sua "specialissima", con la quale giungerà in Lussemburgo: 1.700 km, circa 100 percorsi al giorno. Destinazione, la cittadina di Esch sur Alzette.

L'obiettivo della lunga pedalata è quello di raccogliere fondi per la onlus, che da tempo opera a Kampala, in Uganda, aiutando bambini in difficoltà. Un legame forte che la lega alla città di Torre del Greco, lì infatti è stata costruita una chiesa dedicata al parroco San Vincenzo Romano, il "prete lavoratore" a cui la comunità di fedeli corallina è devota visceralmente.