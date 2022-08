A cura della Redazione

«Ci duole comunicare che tutte le serate restanti previste per il progetto "CineForum 2.0" a Villa Macrina sono annullate. Ci teniamo a sottolineare che questa decisione non è dipesa in alcun modo da noi Forum, ma è dovuta esclusivamente alla negligenza dell'ente comunale».

Così esordiscono i consiglieri del Forum dei Giovani di Torre del Greco in merito all'ultimo evento proposto dal sodalizio.

«Siamo davvero dispiaciuti e rammaricati, perché abbiamo lavorato a questo progetto per diversi mesi con grande passione ed energia. Era da molto tempo che a Torre del Greco non si poteva godere di una bella serata di cinema sotto le stelle, per di più completamente gratuita. Inoltre le prime due serate hanno riscosso un grande successo e questo da un lato ci rattrista, dall'altro ci sprona a continuare con le nostre attività, che di fatto non terminano qui», conclude la nota dei consiglieri del Forum.