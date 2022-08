A cura della Redazione

Operazione dei carabinieri di contrasto al lavoro sommerso e di verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a Torre del Greco. Il bilancio è di 3 imprenditori denunciati e 8 persone risultate irregolari. Impegnati i militari dell'Arma della locale Compagnia e qelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli

Denunciato a piede libero il titolare di un ristorante di via Montagnelle per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’attività commerciale, i carabinieri hanno trovato e controllato 5 lavoratori, di questi 3 erano “in nero”. Per il ristoratore sanzioni - tra penali e amministrative - pari a più di 43mila euro.

Nei guai anche l’amministratore unico di una ditta in via Litoranea. Contestate, anche in questo caso, omissioni sulla sicurezza. Tra i 4 lavoratori controllati, i militari hanno trovato n dipendente “in nero”. Elevate sanzioni per un totale di 17.400 euro.

Denuncia per l’amministratore di una società di via Mortelle, sempre per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E' stato inoltre sanzionato con 26mila euro di ammenda. Sono stati 4 i lavoratori “in nero” trovati sui 6 presenti.