A cura della Redazione

Nuovi orari di paertura e chiusura dei parchi pubblici a Torre del Greco.

A partire da sabato 1 ottobre, il parco "D'Acquisto" (zona La Salle), quello Loffredo (zona Bottazzi) e Villa Macrina (via Nazionale) resteranno aperti dalle ore 7 alle 19. In sostanza, entra in vigore l'orario invernale di fruizione delle aree.

La disposizione varrà fino al prossimo 30 aprile.