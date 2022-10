A cura della Redazione

Pusher arrestato a Torre del Greco. Gli agenti di Polizia del Commissariato corallino, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Madonna del Principio un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di una banconota, stava per cedere un involucro ad una persona.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha cercato di disfarsi dell’involucro, lasciandolo cadere a terra, ma è stato bloccato e trovato in possesso di 20 euro. Contestualmente, gli uomini in divisa hanno recuperato l’involucro contenente circa 2 grammi di hashish.

Inoltre, presso la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 15 involucri con circa 33 grammi della stessa sostanza, e 30 euro.

C. V., 50enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.