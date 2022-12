A cura della Redazione

Torna l'appuntamento con "Mercatorre" a Torre del Greco, questa volta in versione natalizia.

Uno spazio aperto ai cittadini, alle famiglie e ai bambini, la fiera dedicata all'artigianato, al modernariato e al collezionismo-

Dalle 10 alle 22 di domenica 18 dicembre, gli ex Molini Marzoli saranno animati dall'atmosfera magica del Natale che farà da cornice a circa 30 espositori e animatori, in un contesto di convivialità. Una serie di eventi e di appuntamenti a misura di giovani e famiglie.

Un mercato aperto a tutti, con l'ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto in chiave artigianale e retrò, accompagnata da iniziative musicali, street food e animazione per i bambini, grazie alla presenza di artisti di strada, giocolieri e trampolieri. Tra le novità dell'appuntamento di Natale, la partecipazione di noti presepisti e maestri pasticceri per celebrare la tradizione.

L'iniziativa culturale, proposta da Stecca e CoBar, viene realizzata con l'idea di creare un appuntamento in grado di attirare turisti, curiosi e nello stesso tempo animare un luogo simbolico della città di Torre del Greco. E, come sempre, far conoscere la realtà dell’incubatore comunale e i servizi che offre alla comunità, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.