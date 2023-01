A cura della Redazione

Una serata di follia quella del 31 dicembre scorso a Torre del Greco. Nel corso del tardo pomeriggio, durante i brindisi di fine anno, due gruppi di giovani si sono resi protagonisti di una maxi-rissa scoppiata in strada, all'altezza dell'incrocio tra via Vittorio Veneto e Martiri d'Africa. Forse uno "scontro" tra due gruppi "rivali", della città corallina e di Ercolano.

Scene da guerriglia urbana, con calci, spintoni, pugni, colpi inferti con i caschi. Gente a terra su cui si infierisce senza alcuna remora. Auto in transito in quel momento costrette a fermarsi per evitare di investire qualcuno o essere a loro volta oggetto della furia dei co-rissanti. In tanti assistono alla barbarie attoniti.

Non è escluso possano esserci stati feriti. Il tutto ripreso da un telefonino e postato sui social dal deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Le immagini cristallizzano una deriva di violenza senza limiti, indegna di una società civile, soprattutto considerando che i soggetti coinvolti sono per lo più giovanissimi.

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in diretta su la Radiazza su Radio Marte ha confermato la circostanza affermando che però non c'è stata alcuna denuncia e che la Polizia Municipale sta facendo le indagini sull'accaduto legato a un altro episodio avvenuto nella stessa zona pochi giorni prima quando dei teppisti hanno dato fuoco alle luminarie natalizie.

"L'ennesima vicenda indegna in cui dei giovani invece di divertirsi se le danno di santa ragione colpendosi con pugni, calci e con i caschi - dichiara Borrelli -. Purtroppo sono anni che assistiamo all'aumento di mega risse tra giovanissimi dei nostri territori che per "divertirsi" si picchiano in pubblico spesso fomentati dalle loro "donzelle". Una deriva terrificante. Chiediamo che la Polizia Municipale individui i protagonisti di questa vicenda indegna e proceda con le dovute denunce".