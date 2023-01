A cura della Redazione

Una donna di 49 anni è stata trovata morta nel suo letto a Torre del Greco. La scoperta è avvenuta sabato sera, 28 gennaio, in via Montagnelle.

Sul corpo della donna non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, per cui si suppone che la morte sia avvenuta per cause naturali. La salma è stata comunque sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la casa in ordine e la donna distesa sul letto della propria camera. Probabilmente la vittima ha avuto un malore che non le ha permesso neppure di dare l’allarme. Sentiti dai militari i familiari e i vicini della donna.