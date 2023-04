A cura della Redazione

In un video pubblicato sulla piattaforma Tik Tok, si vede alle spalle di un uomo che sta promuovendo l'uso di una particolare canna da pesca un’auto che si ferma al centro della carreggiata per consentire al passeggero di lanciare via dal finestrino un sacchetto contenente spazzatura, probabilmente con il maldestro intento di centrare il contenitore posto nelle vicinanze.

L’episodio, come racconta chi ha segnalato il filmato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sarebbe avvenuto a Torre del Greco.

“E’ una vera e propria gara dell’inciviltà che sta avendo corso durante questi ultimi anni. E il conducente ed il passeggero di quella Fiat 500X bianca avranno sicuramente un bel piazzamento. Che vergogna - dichiara Borrelli con il coportavoce locale del Sole che Ride Michele Lunella -. Abbiamo segnalato la targa dell’auto al sindaco affinché possa prendere i dovuti provvedimenti. Non si può essere tolleranti nei confronti di certi barbari comportamenti”.