Sarà l'ex ministro della Salute, e attuale parlamentare, Roberto Speranza il primo big della politica nazionale a venire a Torre del Greco per sostenere la candidatura alla carica di sindaco di Luigi Mennella.

Speranza arriverà in città venerdì 5 maggio, alle 18, e incontrerà il candidato sostenuto da Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le persone e la comunità, Sinistra Civica Ambientalista, Torre del Greco sul serio-Pri e Valerio Ciavolino per Torre.

L'appuntamento è in piazza Santa Croce, poi ci sarà una passeggiata per le strade del centro prima di sostare presso il comitato di Luigi Mennella in via Vittorio Veneto (ingresso parcheggio), dove Speranza si intratterrà con candidati e simpatizzanti, per parlare dei temi politici di carattere locale e nazionale, con particolare riferimenti agli argomenti di natura sanitaria.