A cura della Redazione

Compirà il prossimo 25 novembre 100 anni. E come fa sin da quando ha portuto esercitare il suo diritto, si reca puntualmente alle urne in occasione di un appuntamento elettorale. Giuseppe Lunella non ha mancato neanche questa volta di partecipare alle consultazioni amministrative che si stanno svolgendo a Torre del Greco per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del sindaco della quarta città della Campania.

Nonostante la pioggia, domenica 14 maggio è andato nel seggio di appartenenza e ha così compiuto il suo "dovere civico".

Giuseppe è il "il prototipo ideale di chi ha perfettamente compreso l’importanza del voto, che è un diritto ma anche un dovere - scrive in una nota il deputato Francesco Emilio Borrelli -. Deve essere di esempio a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani. Se si vogliono cambiare le cose non basta lamentarsi, bisogna far valere i propri diritti e votare con giudizio e coscienza per una politica seria che possa nuovamente ritrovare la fiducia del popolo".