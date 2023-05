A cura della Redazione

Fiamme in un deposito florovivaistico a Torre del Greco, ubicato in via Tortora, una delle tante stradine che intersecano via Nazionale.

Allertati dai residenti della zona, sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Sul posto anche gli agenti del locale Commissariato di Polizia.

Si indaga per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso possa essersi trattato di un atto doloso.