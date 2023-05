A cura della Redazione

Disservizi idrici a Torre del Greco. Dalle ore 14 alle 20 di giovedì 25 maggio, molte zone della città saranno senz'acqua per via degli interventi di manutenzione agli impianti idrici che dovrà effettuare la Gori.

Queste le aree interessate: cupa Lupo Vecchio, traversa di via Curtoli, traversa di via Monti di Resina, traversa Garzilli, traversa I di via Cappella Bianchini, traversa I di via Montedoro, traversa Lagno Rivieccio, via Benedetto Croce, via Campi Flegrei, via Cappella Bianchini, via Cavallo, via Cuma, via Curtoli, via dei Tulipani, via della Gioventù, via De Nicola, via Epomeo, via Etna, via Marconi, via Lagno Rivieccio, via Misericordia, via Monte Somma, via Montedoro, via Olivella, via Ravello, via Sant'Elena, via Scappi, via Scappi Novesca, via Stromboli, via Tironi, via Vulcano, via delle Mimose, via dell'Amicizia, via Della Gatta, via dei Giacinti, via Madonna della Misericordia, via Massa Lubrense, via Positano, via Previcella, via Vivara, e tutte le relative traverse delle strade indicate.

Disagi non solo per i residenti e le utenze commerciali, ma anche per le scuole ubicate nelle zone in cui dovranno essere effettuati i lavori, costrette ad anticipare l'orario di uscita degli alunni.

"Trovo incomprensibili e inaccettabili i continui disagi provocati ai cittadini per le ripetute sospensioni dell’erogazione idrica", tuona contro la Gori il candidato sindaco Ciro Borriello, che al ballottaggio del 28 e 29 maggio sfiderà Luigi Mennella per la poltrona di primo cittadino. "Da sindaco, mi farò promotore di un incontro con i vertici di Gori per accertare le ragioni dei frequenti interventi di manutenzione degli impianti idrici e valutare la possibilità di concordare e programmare i lavori per arrecare minori danni possibili alla popolazione. Si tratta dell’ennesimo disservizio per l’utenza registrato nell’ultimo mese. Già a inizio maggio interi quartieri del centro cittadino e della zona alta rimasero con i rubinetti a secco per un guasto improvviso alle condotte idriche e i tempi di intervento furono allungati di ora in ora, provocando anche la chiusura di alcune scuole. Il compito di Gori - dice Borriello -, per il quale i cittadini pagano, sarebbe quello di portare l’acqua nelle case e non di toglierla. Chiederò ai vertici di Gori di comunicare tempestivamente gli interventi già programmati e non solo a poche ore dall’apertura dei cantieri, in modo da consentire all’amministrazione comunale e ai cittadini stessi di adottare gli opportuni accorgimenti per fronteggiare le mancanze d’acqua".