A cura della Redazione

Ultimi giorni di campagna elettorale a Torre del Greco prima del ballottaggio che vedrà "scontrarsi" i due candidati sindaci più votati al primo turno delle Amministrative.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà mercoledì 24 maggio, a partire dalle ore 18.30, presso il cineteatro Corallo (che già ha ospitato gli incontri con la segretaria Pd Elly Schlein e con ilò presidente del M5S Giuseppe Conte), per sostenre la candidatura a sindaco di Luigi Mennella (centrosinistra), chiamato a confrontarsi con Ciro Borriello (centrodestra) i prossimi 28 e 29 maggio, quando i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne.

Sanità e sviluppo del territorio: sono due degli argomenti di cui parlerà il governatore nella sua visita nella città corallina.

"La presenza di De Luca consentirà anche di tracciare un bilancio e parlare di prospettive future in relazione ad alcuni dei temi più dibattuti nel corso della campagna elettorale e sui quali massima è la competenza e l’attenzione della Regione, a cominciare dalla sanità e in particolare dall’ospedale Maresca, per proseguire con lo sviluppo territorio e la valorizzazione delle eccellenze cittadine", si legge in una nota dell'ufficio stampa di Mennella.