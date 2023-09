A cura della Redazione

Non subirà alcuna variazione il sistema di viabilità istituito durante le gare interne della Turris nell’area antistante lo stadio Amerigo Liguori. È arrivata al Comune l’attesa risposta del primo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Antonio Cristiano, alla missiva che lo scorso 13 luglio il sindaco Luigi Mennella aveva indirizzato proprio al referente della Polizia di Stato di Torre del Greco, nella quale venivano avanzate “proposte operative tese alla revisione del piano di accesso delle tifoserie”.

In particolare, l’Amministrazione comunale aveva ipotizzato l’istituzione di un nuovo piano di viabilità in occasione delle partite casalinghe della Turris, che prevedeva l’uscita delle tifoserie ospiti dirette a Torre del Greco attraverso pullman al casello di Ercolano, con sosta dei mezzi nella zona di via Aldo Moro (nella circostanza opportunamente interdetta al parcheggio). Da qui, i sostenitori delle squadre ospiti avrebbero potuto avere accesso al settore Distinti loro riservato attraverso via dello Sport, entrando allo stadio dall’ingresso posto proprio lungo questa arteria, a ridosso di una scala. Questo avrebbe permesso - sempre nell’intento dell’Amministrazione - di poter lasciare libero il transito lungo viale Ungheria ai tifosi della squadra locale (oggi costretti a servirsi della sola via Cimaglia) e più in generale ai residenti della zona antistante l'impianto sportivo, zona oggi interdetta al transito pedonale e veicolare praticamente sette ore ogni volta che si gioca al Liguori una partita valida per il campionato di serie C.

“In relazione alla sua nota - è scritto nella lettera indirizzata al primo cittadino - consta, avendo interpellato l’ufficio di gabinetto della locale Questura di Napoli, non appropriato apportare alcuna modifica al piano di viabilità ed accesso allo stadio Liguori, posto che non vi sono state criticità connesse a tale piano dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica”, la risposta del primo dirigente della Polizia. “Considerate le problematiche collegate alla mera viabilità - ha poi aggiunto il dott. Cristiano - pare opportuno incrementare il numero delle pattuglie della polizia locale da impegnare in occasione degli incontri disputati presso la stadio Liguori”.