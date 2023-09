A cura della Redazione

Sono 77 i voucher per la prima infanzia, destinati a neonati e bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano il nido e il micro-nido, che il Comune di Torre del Greco elargirà ad altrettanti nuclei familiari per l’anno educativo 2023/2024. È stata infatti pubblicata sul sito internet dell’Ente la graduatoria stilata a seguito dell’apposito bando pubblicato a fine luglio su iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e redatto dall’Ufficio di Piano del settore Inclusione sociale.

Accolte tutte le istanze presentate entro i termini previsti dall’avviso pubblico: una sola domanda, infatti, non è stata ammessa perché prodotta fuori i termini previsti, mentre per un altro caso è pervenuta all’ufficio Protocollo specifica richiesta di rinuncia al servizio.

“Si tratta dell’erogazione di voucher per strutture accreditate - spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Mariateresa Sorrentino -, specifici contributi sulle rette che andranno a sostenere i genitori che hanno visto accolta la loro istanza”.

Come previsto dall’avviso pubblico, l’entità della compartecipazione economica dell’Ambito alle quote per nido e micronido sarà differente a seconda dell’attestazione Isee presentata dal richiedente.