Era stato trafugato alcuni giorni fa dalla stele collocata nel parcheggio di via De Gasperi a Torre del Greco, il bassorilievo in bronzo raffigurante il Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, poliziotto ucciso dai nazisti dopo essere stato internato a Dachau durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gli agenti del Commissariato corallino hanno rinvenuto l'effigie in via Litoranea. La stessa era stata rubata la scorsa domenica ed è stata ritrovata dai poliziotti avvolta in un panno di cotone bianco in un vano sottostante la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato.

L'opera, realizzata da Vincenzo Borriello, verrà riconsegnata alle autorità comunali per essere ricollocata presso il Complesso comunale di La Salle.

Indagini in corso per cercare di individuare il responsabile del furto.