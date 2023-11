A cura della Redazione

Incontri nelle scuole per parlare di benessere e prevenzione, visite cardiologiche, dibattiti con al centro lo spinoso tema della violenza sulle donne, teatro e recitazione.

Sono questi gli argomenti al centro delle iniziative svolte lo scorso mese di ottobre da oltre trecento persone di ogni età, nell’ambito di “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”, il progetto promosso in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale affiliata a Opes e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021”.

Un programma che da inizio anno e fino ai primi mesi del 2024 mira, attraverso il coinvolgimento di quindici realtà cittadine e otto strutture dislocate in tutta la città, a favorire la partecipazione di più di 500 soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili.

Ottobre in particolare è stato un mese durante il quale si è pensato di mettere al centro il tema della prevenzione e del benessere. Prova ne sia il doppio appuntamento, andato in scena presso la scuola Leopardi di viale delle Mimose, dove il 19 e il 27 ottobre si sono svolti due incontri sulla logopedia, grazie alla presenza di esperti, chiamati a parlare complessivamente a quasi 200 ragazzi.

Grande partecipazione hanno riscosso anche le visite cardiologiche gratuite svolte presso la sede di Ro.Di. Danza, dove in circa settanta si sono sottoposti ai controlli e agli screening promossi in particolare tra la popolazione a rischio a causa, a partire dai soggetti d’età avanzata.

Molto partecipato anche il momento curato (lo scorso 11 ottobre) da Solo Donne Rosanna, con la presidente Lella Fuoco che ha parlato ai presenti nell’ex palestra Gil della violenza sulle donne, raccontando i casi che le volontarie dell’associazione si sono trovate ad affrontare nel corso degli anni di attività sul territorio.

Momento diverso, ma accolto con la stessa attenzione, è quello legato ai corsi di teatro e recitazione avviati nei locali messi a disposizione dalla parrocchia di San Vincenzo a Postiglione. Finora negli spazi della chiesa di via Mortelle si stanno ritrovando ogni giovedì una ventina di appassionati, ma non mancano le richieste per allargare la platea, per uno dei tanti progetti promossi nell’ambito di “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”.