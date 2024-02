A cura della Redazione

Anche Torre del Greco entra a fare parte di Restart, progetto per il contrasto della povertà educativa minorile che prevede azioni e interventi di prevenzione, presa in carico e formazione per l’implementazione di un sistema di contrasto al fenomeno del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia.

Grazie al patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro dell'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dell'ufficio comunale, sono due gli istituti comprensivi cittadini che hanno aderito all'iniziativa, Angioletti e Leopardi, la cui partecipazione, attraverso professionisti in prevenzione e tutela all'infanzia, è a titolo totalmente gratuito per l'Ente.

In questo modo, si stanno portando avanti incontri con i ragazzi nell'ambito del programma “Come i porcospini”, finalizzato alla prevenzione primaria dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia.

In particolare, il programma “Con i porcospini baby”, destinato ai bambini dell'infanzia, è alle sue prime edizioni al Sud Italia, rappresentando un importante primato anche per Torre del Greco. Bambine e bambini di cinque anni, come in un viaggio, vanno alla scoperta delle loro emozioni, del proprio corpo e dei limiti nelle relazioni con gli altri, attraverso attività ludiche ed esperienziali, accompagnati dallo staff di progetto altamente specializzato e con la partecipazione delle maestre. Così facendo, i “piccoli porcospini” stanno affinando le conoscenze sul proprio “centralino delle emozioni” e stanno imparando a riconoscere cosa differenzia un'esperienza piacevole da una spiacevole, per crescere più capaci e resilienti di fronte alle difficoltà.