L’esibizione in console era attesa da giorni e alla fine non ha mancato di soddisfare appieno le numerose aspettative.

È stato un successo all’hotel Poseidon la performance di Georgia Mos, conosciuta in tutta Italia come una delle migliori dj e producer a livello nazionale, arrivata a Torre del Greco sabato 17 febbraio per partecipare ad un evento privato che ha richiamato nella sala del ristorante “Il settimo cielo” posta al quarto piano della struttura di via Monsignor Michele Sasso centinaia di persone, in particolare giovani e giovanissimi.

L’occasione è stato il compimento del 18esimo anno di età di Agostino Romagnuolo, che ha avuto il privilegio di festeggiare l’importante traguardo non solo con parenti ed amici, ma anche vivendo una serata magica, che si è conclusa appunto con la presenza in console di Georgia Mos.

A fare da cornice, oltre alla veduta sul mare che caratterizza la sala allestita nella circostanza a festa, un’attenzione a tutto quello che poteva colpire i presenti: dall’ingresso con fuochi freddi alla consegna dei regali fino allo spettacolo pirotecnico, che ha preceduto il momento dedicato ai balli.

Soddisfatta Georgia Mos, che ha ringraziato i titolari dell’hotel Poseidon, a cominciare dall’amministratore Celestino Passaro, per l’accoglienza e per non avere fatto mancare nulla al suo soggiorno torrese. Visibilmente emozionato Agostino, che di certo non dimenticherà la giornata speciale che ha caratterizzato il raggiungimento della maggiore età.