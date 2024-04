A cura della Redazione

Il Comune prova a dare un'accelerata alle procedure per assumere nuovo personale. Va letta sotto questa chiave di lettura la decisione della giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella di approvare una delibera con la quale l'Ente ha dato la propria adesione ad Asmel (associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali).

Per capire l'importanza della scelta, la cui ratifica è affidata al vaglio del Consiglio comunale nella prima seduta utile, occorre scorrere tra i propositi di Asmel presenti sul sito internet, nei quali si ricorda come l'associazione “mette in rete le migliori esperienze nate nell'ambito dei Comuni e ne costituisce di nuove” con “successi crescenti nell'accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nell'eGovernment, nella formazione, nella committenza”.

“Tra gli esempi concreti della spinta verso la sburocratizzazione e la digitalizzazione dei Comuni – è scritto ancora – la piattaforma AsmeL@b per le procedure concorsuali e, più recentemente, la procedura aggregata degli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni associati ex art. 3-bis decreto Reclutamento”.

Vasta la rete degli enti Asmel, con la Campania che con le sue 550 adesioni è seconda solo al Piemonte (773), ma davanti a Lombardia (495), Calabria (403), Sardegna (341), Sicilia (322) e Lazio (253). Il proposito che ha guidato l'amministrazione torrese nella sua scelta, prende spunto dal fatto che “l'associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini e alle imprese”.

Nel 2013, poi, Asmel ha promosso la costituzione della centrale di committenza Asmel Consortile “che opera – è spiegato nell'atto licenziato dall'esecutivo torrese – a favore dei soci in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dall'associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali”.

Obiettivo dichiarato del Comune è in particolare dare in questo modo un'accelerata alle procedure legate all'assunzione di personale da mettere il più velocemente in servizio presso gli uffici, sempre più sguarniti di dipendenti.