A cura della Redazione

In risposta al recente rifiuto della proposta di partecipazione al Pride, previsto per il 28 settembre, una parte dei consiglieri del Forum dei Giovani di Torre del Greco ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 250 firme in meno di 24 ore. Questo straordinario risultato testimonia l'impegno e la passione dei giovani torresi verso una causa nobile e fondamentale: la lotta contro ogni forma di discriminazione.



La petizione, rivolta ai giovani dai 16 ai 34 anni residenti, studenti o lavoratori a Torre del Greco, mira a ottenere il supporto ufficiale del Forum dei Giovani per l'evento del Pride. La partecipazione del Forum rappresenterebbe un segnale importante, sia simbolicamente che praticamente, sottolineando i valori di uguaglianza e inclusività che caratterizzano le giovani generazioni.



"In un contesto come il nostro, l'inclusività e la lotta contro ogni forma di discriminazione sono fondamentali", afferma uno dei promotori della petizione. "Il supporto del Forum dei Giovani di Torre del Greco al Pride non solo celebra l'inclusività, ma promuove politiche che si oppongono a qualsiasi forma di discriminazione, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e inclusivo per le future generazioni".



L'iniziativa ha visto una significativa partecipazione anche sui social media, con circa 100 giovani che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione. Questo entusiasmo riflette un crescente desiderio di cambiamento e di adesione a valori universali di uguaglianza e diritti civili.



"Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno firmato e sostenuto la petizione - continuano i promotori -. Questo è solo l'inizio. Invitiamo tutti a continuare a condividere la petizione per raggiungere un numero ancora maggiore di firme, da presentare nuovamente in Consiglio o in Assemblea del Forum dei Giovani di Torre del Greco. La strada da percorrere non è facile né sicura, ma siamo determinati a fare tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo".

Il sito della petizione: https://www.change.org/Forum_Pride_TDG