A cura della Redazione

Al via il bando lanciato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco per l'esibizione di giovani artisti durante la Festa dei Quattro Altari, prevista per il 19, 20 e 21 luglio a Torre del Greco.

Secondo quanto disposto dal direttore artistico Gigi Di Luca, l'ente di rappresentanza giovanile avrà a disposizione uno slot all'interno del palinsesto “Torre Music Club”, fissato per la giornata di venerdì 19 luglio, come annunciato nella conferenza stampa di martedì 2 luglio.

Il Forum dei Giovani lancerà dunque la prima edizione del “Forum Young Festival”, progetto per l'esibizione di giovani artisti del territorio dai 16 ai 34 anni. Al bando, lanciato dall'organo attraverso i propri canali ufficiali, potranno iscriversi attori, ballerini, cantanti e band. I consiglieri del Forum selezioneranno un'artista per la categoria teatro, uno per la categoria ballo e cinque per la categoria musica.

Al via anche il contest “Ritmo d'estate” - progetto attraverso il quale il Forum dei Giovani darà la possibilità a un'artista, nella categoria musica, di esibirsi durante la Festa di Sant'Anna. «Con queste due iniziative il Forum proverà a dare l'opportunità a diversi artisti del territorio di poter emergere, tentando di avvicinare i giovani alla Festa dei Quattro Altari, una tradizione della nostra città che torna dopo tanti anni. Speriamo di dare una spinta propulsiva alle band, agli attori, ai solisti e ai ballerini emergenti - spiega il vicepresidente Cristiano Borriello -. Ci sono tanti giovani artisti di Torre del Greco con grande talento. Suonare in giro per i locali non è facile, comporta spese e l'improvvisazione è tanta. Questa sarà un'occasione importante. Spero, con l'aiuto del collega Davide Giobbe, di riproporre presto progetti del genere - aggiunge il consigliere del Forum dei Giovani Giorgio Cropano, coordinatore delle due iniziative -».

Pronta anche la campagna social che l'organo di rappresentanza giovanile realizzerà, in collaborazione con l'associazione I.R.T., per raccontare la storia e i retroscena della Festa dei Quattro Altari, nel tentativo di avvicinare i più giovani alla storica tradizione torrese

«Daremo il nostro contributo cercando di raccontare questa solenne celebrazione attraverso i nostri canali ufficiali. Ringraziamo l'amministrazione e il direttore artistico per la collaborazione. Il "Forum Young Festival" e "Ritmo d'estate" sono due progetti che certificano la nostra attenzione verso gli emergent» - conclude il presidente Alfredo Izzo.