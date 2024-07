A cura della Redazione

Torre del Greco ed il suo mare: è il focus attorno a cui ruota il docufilm “Torre Blu”, prodotto e distribuito da Visit Italy, realizzato nell'ambito del programma di interventi promosso dal Flag Litorale Miglio d'Oro. Nella pellicola sono contenute testimonianze degli attori istituzionali che si occupano della tutela dell'importante risorsa e soprattutto di chi dal mare trae lavoro e giovamento.

L'anteprima del docufilm si è tenuta nei locali del Circolo Nautico, in un'iniziativa che ancora una volta ha posto il mare al centro dell'attenzione collettiva: “Da sempre la nostra economia e la nostra storia – ha detto il sindaco Luigi Mennella nel suo intervento, dopo i saluti del presidente del circolo Gianluigi Ascione – sono state legate al mare. Ed è per questo che il lavoro della nostra amministrazione è focalizzato sul mare. A partire dalla balneabilità: da inizio anno i dati sulla qualità delle nostre acque solo positivi, tanto che gli ultimi prelievi effettuati dall'Arpac hanno segnato cinque risultati eccellenti sui sette punti campionati.

Proseguono intanto i lavori di collettamento, che entro l'autunno porteranno le acque reflue prodotte da circa 40mila persone all'impianto di Foce Sarno. Sempre in autunno partiranno poi i lavori per la realizzazione della condotta sottomarina destinata al collettamento dei restanti reflui prodotti dagli altri nostri cittadini. Un dato che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità complessiva del nostro mare. Inoltre, a settembre partiranno i lavori di riqualificazione dell'intera Litoranea, lavori che presenteremo in un incontro promosso a palazzo Baronale venerdì 19 luglio alle ore 9.30”.

A seguire l'intervento di Luca Tortora, direttore del Flag Miglio d'Oro, che ha ricordato gli interventi realizzati a Torre del Greco, a cominciare dalla sostituzione delle cassette del pescato in polistirolo con contenitori riutilizzabili in polipropilene, rimarcando al contempo il lavoro svolto dalla componente del Flag per Torre del Greco, Ivana Scognamiglio.

Ad Enzo Porzio, della cooperativa pescatori Beato Vincenzo Romano, il compito di parlare del rapporto tra il mare e i pescatori, alcuni dei quali vengono intervistati nel docufilm. A chiudere gli interventi, il Ceo e il creative director di Visit Italy, Ruben Santopietro e Massimiliano Marcucci.

Ad intervallare gli interventi e a rendere più gradevole la serata, le performance musicali di Lina Nappo (voce), Giustina Gambardella (percussioni) e Giuseppe Caputo (tastiera) che, con la gradita partecipazione di Luciano Salvetti, hanno proposto una serie di brani e testi legati proprio al mare.