A cura della Redazione

Strade piene e piazze stracolme per il secondo appuntamento con la Festa dei Quattro Altari. Gli eventi che si sono svolti sabato 20 luglio hanno fatto registrare un nuovo boom di presenze a Torre del Greco e in particolare nelle chiese dove sono esposti i tappeti realizzati in segatura e pigmenti colorati e nei luoghi in cui si sono tenuti concerti e spettacoli, da Palazzo Vallelonga alla villa Comunale, a piazza Luigi Palomba.

Vero trionfo per Enzo Avitabile e i Bottari di Portico che si sono misurati con migliaia di fan scatenati che hanno sfidato l’afa e le alte temperature, occupando tutta la strada da piazza Santa Croce a via Comizi. Uomini, donne e perfino bambini, durante le due ore di concerto, hanno ballato e cantato facendo sentire agli artisti sul palco entusiasmo e affetto smisurati.

Anche oggi, domenica 21 luglio, la Festa dei Quattro Altari riportata in vita dopo sedici anni di stop dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella con il supporto del dirigente Gennaro Russo e la responsabilità artistica di Gigi Di Luca, prevede un calendario fitto di appuntamenti teatrali e musicali. La Festa si chiuderà a mezzanotte con i tradizionali fuochi a mare.

Il programma di domenica 21 luglio prevede:

Ore 18:00 Centro storico Sfilata Banda Musicale ACMT

Ore 18.30 – 19.15 – 20:00 via Teatro – via Falanga La Festa: spettacoli teatrali a cura di Il Teatro di Donna Peppa Associazione Teatrale Gianni Pernice Teatro Club Gino Roma 1972

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga I Canti del Corpo d’ Amore di e con Ambrogio Sparagna

Ore 20:00 Centro storico Tra nuvole spettacolo itinerante - compagnia Baracca dei Buffoni

Ore 20:30 Villa Comunale concerto Daniele Sepe e la Banda ACMT in Sepè Le Mokò

Ore 22:00 via Comizi concerto La Maschera

Ore 24:00 Porto Fuochi d’ artificio

Eventi collaterali

Palazzo Baronale - Mostra di bozzetti di altari a cura dell’Istituto Degni.

Via Roma - Omaggio a Raffaele De Maio, mostra di altari su pannelli espositivi.

Piazza Santa Croce - Proiezione di videomapping

Scuola Giovanni Mazza - Estemporanea pittorica, Progettazione e realizzazione a cura degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Scuola Giovanni Mazza - Expo Torre

Scuola Giovanni Mazza - Installazione scenografica “L'ou com balla” a cura dei Catifaires de Gracia dalla Catalogna,

Corso Vittorio Emanuele - Mercatino di artigianato locale