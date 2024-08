A cura della Redazione

I più grandi interpreti del nuoto di fondo, una “gara sprint” sulla distanza di un miglio nelle acque del litorale di Torre del Greco, la presenza di un campione olimpico come Massimiliano Rosolino.

Sono alcuni degli ingredienti di una giornata che impreziosirà la zona del lungomare torrese, grazie all'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro della consigliera con delega allo Sport Valentina Ascione. Si tratta di “Aspettando la Capri-Napoli”, evento natatorio in programma giovedì 5 settembre alle ore 17 e che avrà come principale fulcro la zona dello stabilimento balneare Miramare in via Litoranea.

Sarà qui che già dalle ore 16 i 22 atleti (sedici uomini e sei donne in rappresentanza di undici nazioni) iscritti alla 59esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la storica traversata di nuoto di 36 chilometri per anni prova unica di campionato mondiale di nuoto in acque libere, giungeranno a Torre del Greco, prima per allenarsi e poi per cimentarsi in una gara sprint sulla distanza di un miglio, con partenza e arrivo proprio nelle acque antistanti il Miramare.

Tra gli ospiti dell'organizzazione, curata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, ci sarà anche il campione olimpico di Sydney 2000 Massimiliano Rosolino, che in qualità di testimonial della giornata commenterà tra l'altro le fasi salienti della sfida che metterà in palio sia in campo maschile sia in campo femminile il trofeo Città di Torre del Greco.

“Con la prova sprint della storica Capri-Napoli di nuoto – afferma il sindaco Luigi Mennella – Torre del Greco si conferma città attenta allo sport. Un aspetto che la nostra amministrazione ha inteso portare avanti sin dal suo insediamento e che, oltre a regalare importanti iniziative nazionali e internazionali, ci porterà nelle prossime settimane ad avviare i lavori per la realizzazione di una piscina comunale e di un palazzetto dello sport, implementando l'impegno finalizzato alla realizzazione del nuovo stadio. Aspetti che riguardano la pratica e la divulgazione dello sport, che rappresentano concetti fondamentali per una città che guarda oltre i propri confini. Lo sport infatti è uno dei veicoli più importanti per promuovere le nostre bellezze e la Capri-Napoli, che ogni anno porta tanti atleti di diversi Paesi e vari continenti nella nostra regione, ha saputo essere fautrice di quello che viene ribattezzato turismo sportivo”.

“È con immenso piacere – gli fa eco la consigliera comunale Valentina Ascione – che salutiamo gli atleti della Capri-Napoli, eroi del mare che anche quest'anno, come avviene ormai da 59 edizioni, copriranno a nuoto i 36 km che separano l'isola Azzurra dalle acque del Molosiglio. Un'impresa, quella compiuta da questi straordinari sportivi, nella quale si inserisce a pieno titolo anche la città di Torre del Greco. Abbiamo infatti deciso di ospitare nelle nostre acque, con base al lido Miramare, la gara sprint, prova che vedrà protagonisti i nuotatori che poi si sfideranno nella maratona del golfo sabato 7 settembre. Una manifestazione che si inserisce a pieno titolo nel novero delle iniziative sportive promosse dall'amministrazione: siamo certi che i protagonisti della Capri-Napoli sapranno regaleranno tante emozioni agli sportivi torresi”.