Al via il bando di iscrizione lanciato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco per l'esibizione di giovani artisti emergenti durante la Notte Sacra, in programma per l'11-12-13 e 14 ottobre.

In accordo con il Comitato organizzatore, l'ente di rappresentanza giovanile avrà uno slot a disposizione all'interno della kermesse culturale che celebrerà il VI anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano.

Per il Forum sarà dunque l'occasione per lanciare la prima edizione del Next Gen Festival, progetto che permetterà a 12 artisti del territorio, dai 16 ai 34 anni, di esibirsi sul palco della IV edizione della Notte Sacra. Al bando, lanciato dall'organo attraverso i propri canali ufficiali, potranno iscriversi attori, cantanti, ballerini, band e compagnie teatrali. Un connubio, dunque, quello tra il Forum dei Giovani di Torre del Greco e il Comitato Notte Sacra, che si ripropone al fine di alimentare la rete di collaborazione tra le diverse realtà che operano sul tessuto sociale cittadino.

«Ci impegniamo a promuovere la musica come strumento di crescita culturale e sociale, sostenendo i giovani artisti del territorio. Attraverso progetti come il Next Gen Festival, puntiamo a favorire l'inclusione e la coesione. Ringrazio il direttore artistico Vincenzo Nocerino per l'importante spazio che ci ha assegnato» - spiega il coordinatore del progetto Giorgio Cropano. «Quest'iniziativa rappresenta un'altra opportunità per gli emergenti di esibirsi di fronte al grande pubblico torrese. I giovani possono realizzare splendide iniziative con i giovani e per altri giovani. Voglio dimostrare che con impegno e visione i giovani possono essere il motore del cambiamento» - aggiunge il vicepresidente del Forum Cristiano Borriello.

«Dopo i successi estivi del Forum Young Festival e di Ritmo d'Estate, continuiamo a lavorare con l'amministrazione comunale per garantire uno spazio agli artisti del territorio. È fondamentale che i giovani tornino a riscoprire l'importanza e la bellezza della cultura, dell'arte, della musica e della tradizione. Poniamo questi valori al centro della nostra azione politica» - conclude il segretario del Forum Ciro Cutolo.