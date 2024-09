A cura della Redazione

Venticinque posti disponibili nella scuola Angioletti di via Giovanni XXIII, altrettanti nel plesso Don Bosco di via Del Clero al comprensivo D’Assisi-Don Bosco.

Sono in totale cinquanta i bambini di età compresa tra zero e 36 mesi che potranno essere accolti nei due nidi/micronidi comunali a titolarità pubblica e gestione indiretta (mediante affidamento a soggetti privati) che presto saranno attivati (presumibilmente già a partire dal prossimo 7 ottobre).

È quanto si evince dall’avviso pubblico che segue il lavoro compiuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, avviso con il quale il dirigente alle politiche sociali, Gennaro Alessandro Borrelli, delinea tempi e modalità per la presentazione delle istanze.

“Il micronido – viene spiegato – è un servizio educativo inteso come luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età”.

Il servizio prevede la preparazione e la somministrazione dei pasti; la presenza di arredi, attrezzature e strutture per il gioco; la fornitura dei materiali igienico-sanitario (pannolini, creme, asciugamani, ecc.); la fornitura e il lavaggio biancheria; la fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente. Destinatari sono i bambini di età compresa tra zero e 36 mesi, la cui famiglia di appartenenza risieda oppure no a Torre del Greco o di genitori che svolgano attività lavorativa nella quarta città della Campania. Le domande di ammissione vanno presentate utilizzando il modello che può essere scaricato dal sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it) o può essere ritirato allo sportello del segretario sociale presso gli ex molini meridionali Marzoli il lunedì dalle 12 alle 14 e il giovedì dalle 10 alle 13.

La domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del prossimo 30 settembre, a mano all’ufficio protocollo di palazzo La Salle o attraverso l’indirizzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it. Tutti i dettagli e la documentazione richiesta sono indicati nell’avviso pubblico consultabile nella sezione Urp Informa del sito del Comune.