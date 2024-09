A cura della Redazione

Refezione scolastica per l'anno 2024/2025: da domani, martedì primo ottobre, partono le iscrizioni.

È in fase di avvio un altro servizio predisposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro portato avanti dall'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dall'ufficio della dirigente Luisa Sorrentino. Nello specifico, stando all'avviso pubblico diramato in questi giorni, le istanze potranno essere presentate entro lunedì 14 ottobre attraverso la piattaforma telematica “Portale Genitori”.

Diversa la procedura, a seconda se gli utenti interessati sono o meno già iscritti al portale: per coloro che risultano già iscritti, l'accesso è consentito solo in presenza di Spid e carta d'identità elettronica.

“Una volta nella propria pagina personale – è spiegato nell'avviso – per procedere con il rinnovo dell’iscrizione basterà verificare le informazioni già riportate in piattaforma e, se necessario, modificarle e/o integrarle. Si raccomanda, in particolare, di verificare la correttezza dei dati relativi alla scuola e alla classe cui risulta iscritto il beneficiario”. Per i nuovi utenti invece occorre andare all'indirizzo web https://www1.itcloudweb.com/torredelgrecoportalegen ed effettuare l’accesso, sempre attraverso Spid o Cie del genitore o tutore che intende presentare l’istanza.

Per chiedere l’iscrizione al servizio, dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori del modulo on-line.

Per gli utenti che hanno necessità di chiedere una dieta speciale (ad esempio in presenza di intolleranze), le procedure di iscrizione vanno gestite rivolgendosi direttamente allo sportello pubblica istruzione del Comune, esibendo la relativa documentazione medica o il certificato del pediatra di libera scelta, allegando eventuali certificazioni di medici specialisti e/o test diagnostici che identifichino l’allergia o l’intolleranza alimentare.

“La presentazione delle domande di rinnovo ed iscrizione attraverso la procedura on-line – viene ancora evidenziato – è sottoposta alla successiva verifica dell'ufficio pubblica istruzione: tale istruttoria sarà effettuata a chiusura del periodo di iscrizione e, solo all’esito favorevole dei controlli effettuati, l’utente sarà abilitato al servizio”.

Qualora si intenda chiedere l’applicazione di una tariffa scontata in funzione del reddito (per Isee inferiore a

10.633 euro), è obbligatorio caricare sulla piattaforma un’attestazione Isee 2024 in corso di validità. In caso contrario, sarà considerata la tariffa ordinaria.

Tutte le altre informazioni sono contenute nell'avviso pubblico presente nella sezione dedicata presente sul sito del Comune.