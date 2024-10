A cura della Redazione

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso il bollettino meteo del 18 ottobre 2024, precisando che il livello dell’allerta è arancione sulle zone 1 e 3, dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di sabato 19 ottobre 2024.

Per tali motivi il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e non, del cimitero e dei parchi e dei giardini comunali per il giorno sabato 19 ottobre 2024, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento meteorologico.

Nel contempo invita la popolazione ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.