Il cimitero di Torre del Greco è destinato ad accogliere in questi giorni centinaia di visitatori. Il lungo ponte legato alla tradizionale commemorazione dei defunti permetterà ai cittadini di avere a disposizione più momenti da dedicare ai propri cari che non ci sono più: anche per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha predisposto una serie di accorgimenti per consentire a tutti di trovare un momento utile per recarsi al camposanto e al contempo per poterlo fare in tutta sicurezza, attraverso accorgimenti legati alla viabilità nelle zone dove si trovano i due ingressi.

Di concerto con il consigliere delegato al cimitero, Antonio D’Ambrosio, il primo cittadino ha infatti predisposto un’ordinanza con la quale ha inteso disciplinare le modalità di accesso al cimitero da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre. In queste tre giornate è stato stabilito che il camposanto resterà aperto con orario continuativo dalle 7 alle 17. Prevista “la presenza, all’esterno e all’interno di tutta l’area cimiteriale, di un numero adeguato di agenti di polizia municipale al fine di vigilare sull’osservanza di tutto quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute pubblica”.

Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, sempre dalle 7 alle 17, secondo quanto stabilito da un’altra ordinanza, firmata stavolta dal dirigente della polizia municipale Gennaro Russo, è stato stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in via del cimitero e via San Giuseppe alle paludi.

“In deroga a quanto stabilito – si legge nel secondo provvedimento – è consentito il transito dei veicoli in uso ai residenti e a persone diversamente abili esclusivamente nella fascia oraria dalle 14 alle 16; è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, ai mezzi delle forze di polizia ed a quelli muniti di speciale autorizzazione”. Inoltre, per garantire un pronto intervento, nei giorni di maggiore afflusso, saranno presenti ai due ingressi anche altrettante ambulanze, con gli operatori sanitari che circoleranno all’interno del cimitero proprio per prestare tempestiva assistenza in caso di necessità.

Ma quello che accoglierà i visitatori in queste giornate sarà anche un cimitero che sta cambiando volto: la struttura è infatti interessata da importanti interventi di riqualificazione, come spiega il consigliere delegato Antonio D’Ambrosio. “Sono in corso lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I frequentatori del camposanto noteranno la presenza di appositi scivoli e di altre migliorie utili a consentire un’adeguata fruizione a coloro i quali hanno difficoltà di deambulazione, ma anche alle mamme che si accompagnano con bambini piccoli e che quindi utilizzano i passeggini per i loro spostamenti. Alle scale interne, poi, sono stati posizionati appositi montascale che a breve entreranno in funzione. Senza dimenticare che la ditta incarica si sta adoperando per sistemare ascensori che permetteranno a tutti, a partire dalle persone più anziane, di superare agevolmente le aree che presentano più gradini”.

Novità anche per l’ala del cimitero di più recente realizzazione, quella posta sulla sinistra rispetto all’ingresso posto nella parte alta: “Qui si sta completando – conclude D’Ambrosio – la sistemazione di un prato inglese nella parte iniziale, in modo da abbellire tutta l’area, area che sarà arricchita anche con il posizionamento di altre piante ed essenze arboree”.