A cura della Redazione

Venticinque verbali elevati per violazioni al codice della strada, con l'identificazione complessiva di 65 persone. Sono alcuni dei numeri dei controlli interforze che hanno interessato nella serata di ieri, giovedì 21 novembre, piazza Santa Croce e le aree ad essa limitrofe (fino a verifiche effettuate nella zona di piazzale Ferrovia), e che hanno visto impegnati uomini e mezzi del commissario di Polizia di via Sedivola, della Compagnia dei carabinieri, della locale Guardia di Finanza e della Polizia Municipale (che nello specifico ha messo in campo i componenti di tre distinte pattuglie).

Nel corso dell'attività, avviata a partire dalla seconda parte del pomeriggio, le forze in campo hanno proceduto al controllo di cinque esercizi commerciali e di una sessantina tra auto e moto. In totale - dai numeri in possesso della Municipale - sono stati identificati 65 soggetti. Durante il servizio, sono stati elevati complessivamente 25 verbali relativi a varie violazioni al codice della strada: oltre alle contestazioni riguardanti i divieti di sosta, sono stati sanzionati soggetti in moto privi dell'obbligatorio casco di protezione, persone trovate alla guida ma sprovviste di patente, proprietari di veicoli privi di assicurazione o di revisione.

La presenza delle forze dell'ordine nella zona è stata salutata da diversi presenti, in particolare residenti, che hanno manifestato un profondo grado di soddisfazione.