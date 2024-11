A cura della Redazione

Un tour natalizio per anziani autosufficienti. È quello che ha deciso di organizzare il Comune di Torre del Greco in vista delle prossime festività.

L'idea è dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ed è stata sposata dall'assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e dall'ufficio preposto. Proprio il dirigente Alessandro Borrelli ha firmato l'avviso pubblico, consultabile sul sito internet dell'ente (www.comune.torredelgreco.na.it) nella specifica sezione Urp Informa. L'idea, da ciò che si evince, è di effettuare, giovedì 12 dicembre, un tour di una sola giornata così articolato: visita al borgo di San Leucio (nel Casertano), pranzo al ristorante e visita al castello di Limatola (in provincia di Benevento). I posti disponibili sono 180.

“Possono presentare istanza di partecipazione – viene specificato – i cittadini residenti a Torre del Greco che abbiano, alla data di pubblicazione dell'avviso, un'età non inferiore a 65 anni compiuti, in possesso di un Isee ordinario non superiore a 33.851,39 euro. È ammessa la partecipazione di coniugi nei casi in cui almeno uno di essi abbia un’età pari o superiore ai 65 anni”. Gli anziani che abbiano compiuto almeno 75 anni saranno ammessi al tour natalizio previa esibizione di specifica certificazione attestante l’autosufficienza e l’idoneità fisica e psichica.

La domanda di partecipazione, da redigersi secondo il modello presente sul sito, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune al complesso La Salle, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (ore 9-12) entro le ore 12 del 2 dicembre, o presentata via pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it).

In presenza di un numero di istanze pervenute superiore ai 180 posti disponibili, sarà stilata una graduatoria con riferimento prima al valore dell’Isee dal più basso al più alto e successivamente in base all'età (dal più anziano al più giovane). Qualora invece il numero dei partecipanti sia inferiore alle 180 unità, il Comune si riserva di ammettere soggetti in possesso di Isee ordinario superiore a 33.851,39 euro: in caso di parità varrà, come criterio di precedenza, la data di presentazione della domanda, quindi seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Per tutte le altre indicazioni, è possibile consultare l'avviso pubblico sul sito del Comune.